В Израиле заявили, что не закончат войну, пока не уничтожат ХАМАС

Армия Израиля не закончит боевые действия в Секторе Газа, пока не уничтожит боевиков движения ХАМАС.﻿ Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Террористам некому помогать. Только мы решаем, о чем мы позаботимся в первую очередь, а о чем во вторую. Мы не закончим эту войну, не уничтожив ХАМАС" , - отметил министр обороны Израиля.

Галант на встрече с военнослужащими 98-й дивизии Армии обороны Израиля отметил, что другого развития ситуации в регионе быть не может. По его словам, что в будущем не будет ХАМАС, как правящей организации, но на это потребуется некоторое время.

Война Израиля против ХАМАС

В начале октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат, а также похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

В начале февраля премьер Израиля сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа. Каир со своей стороны пригрозил прекратить ключевой мирный договор с Тель-Авивом, если армия Израиля войдет в Рафах.

Последние переговоры о прекращении огня провалились после того, как премьер-министр Израиля отверг предложение ХАМАС о перемирии на четыре с половиной месяца, которое должно было бы завершиться выводом израильских войск.

Вчера, 3 марта, стало известно, что Израиль и ХАМАС снова не смогли договориться о соглашении об освобождении заложников. Тель-Авив остался недовольным ответом исламистского движения.