Директор ЦРУ считает, что Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Член палаты представителей США Майк Тернер заявил что очень важно, чтобы помощь поступала в Газу. Также он заявил, что директор ЦРУ верит, что прекращение огня близко.

"Меня только что проинформировал лично директор ЦРУ Бернс в пятницу. Именно он ведет переговоры о прекращении огня. И он верит, что мы близки. И я думаю, что это очень, очень важно сделать, потому что есть - заложники, которые все еще удерживаются в результате Хамаса и убийственного нападения 7 октября, а также из-за отчаянной потребности в помощи, чтобы попасть в Газу" , - заявил Тернер.

Также Майк Тернер заявил, что ХАМАС не заботится о палестинцах.