Директор ЦРУ считает, что Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.
Член палаты представителей США Майк Тернер заявил что очень важно, чтобы помощь поступала в Газу. Также он заявил, что директор ЦРУ верит, что прекращение огня близко.
"Меня только что проинформировал лично директор ЦРУ Бернс в пятницу. Именно он ведет переговоры о прекращении огня. И он верит, что мы близки. И я думаю, что это очень, очень важно сделать, потому что есть - заложники, которые все еще удерживаются в результате Хамаса и убийственного нападения 7 октября, а также из-за отчаянной потребности в помощи, чтобы попасть в Газу", - заявил Тернер.
Также Майк Тернер заявил, что ХАМАС не заботится о палестинцах.
"К сожалению, палестинцы находятся в заложниках у ХАМАСА. Они сидят в бункерах, трусливо не реагируя на конфликт, который сами же и начали в то время как их народ голодает, это точно показывает, что ХАМАС на самом деле заботится только об Иране, а не о палестинцах", - сказал Тернер.