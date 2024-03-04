Франция опубликовала список военной помощи, предоставленной Украине за два года

С первых недель войны Франция начала оказывать разностороннюю помощь Украине, в том числе передавая военное оборудование и снаряжение, адаптированное к условиям боевых действий, которые ведут ВСУ.﻿ Об этом говорится на сайте Министерства обороны Франции, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

С 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года Франция поставила в Украину военной техники на общую сумму 2,615 млрд евро. К тому же, на территории Франции и Польши при поддержке Парижа прошли обучение около 10 тысяч украинских солдат.

Отмечается, что все военные поставки в Украину соответствуют трем критериям: обеспечение полного цикла (оснащение боеприпасами, обучение и обслуживание оборудования), помощь без ослабления французской армии и контроль "эскалации".

В списке переданного оборудования – стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, артиллерия, системы ПВО, бронеавтомобили, грузовики, морские лодки, беспилотники, авиационное топливо и пр.

Так, менее чем за два года Франция 250 бронеавтомобилей VAB в разных модификациях, 38 бронеавтомобилей AMX10, более миллиона патронов к стрелковому оружию и пр. Отмечается, что в ряде случаев количество переданных единиц засекречено. Это касается ракет Crotale, Aster и SCALP.

Отдельное внимание в переданной помощи уделено дронам, артиллерии и системам ПВО. Так, Париж передал ВСУ 160 беспилотников и 10 систем для обнаружения дронов. Кроме того, Украина получила несколько противовоздушных комплексов:

ЗРК Crotale NG – 2 шт.

ЗРК Mistral – 6 шт.

ЗРК Samp/T – 1 шт.

Также благодаря помощи Франции на вооружении украинской армии появились четыре РСЗО LRU, шесть самоходных гаубиц TRF1, 30 самоходных гаубиц Caesar, а также 10 тяжелых 120 мм минометов.