ISW: РФ манипулирует предложениями о переговорах для подрыва поддержки Украины

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), власти России манипулируют предложенными Китаем и Турцией переговорными площадками для подрыва дальнейшей международной поддержки Украины, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что Китай и Турция продолжают создавать собственные переговорные платформы якобы для урегулирования ситуации в Украине, которыми Кремль пользуется для продвижения собственных информационных операций, направленных на то, чтобы препятствовать дальнейшей международной поддержке Украины.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Ху встретились в Москве, чтобы обсудить желание Китая способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной.

Галузин и Ли отметили, что "невозможно" обсуждать урегулирование в Украине без участия России и без "учета интересов (России – ред.) в сфере безопасности".

Галузин и Ли добавили, что западные и украинские "ультиматумы" и "диалоговые форматы" лишь "вредят перспективам урегулирования и не могут служить основой (урегулирования – ред.)".

В отчете добавляют: ожидается, что после встреч в России Ли посетит Украину и некоторые страны ЕС.

В то же время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во время Анталийского дипломатического форума 3 марта, что Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине "начнутся в ближайшее время", и что Турция считает, что "обе стороны достигли предела" того, чего они могут достичь военными средствами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что Турция готова предоставить еще одну площадку для переговоров между Россией и Украиной, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров публично отверг 1 марта.

В отчете указывают, что российские официальные лица продолжают безосновательно обвинять Украину и Запад в отсутствии мирных переговоров между Россией и Украиной, несмотря на многочисленные публичные российские заявления, свидетельствующие о том, что Россия не заинтересована в добросовестных мирных переговорах с Украиной.

ISW продолжает считать, что любые российские заявления о том, что Россия заинтересована в мирных переговорах, являются, скорее всего, попыткой имитировать заинтересованность, чтобы вызвать упреждающие уступки Запада в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности и возложить ответственность о переговорах на Украину и Запад.

Ключевые выводы ISW за 3 марта