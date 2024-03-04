Хейли впервые победила Трампа на праймериз в США

Претендентка в кандидаты от Республиканской партии на пост президента США Никки Хейли выигрывает праймериз в Вашингтоне, округ Колумбия, набрав вдвое больше голосов, чем ее соперник Дональд Трамп, сообщает Корреспондент.

Это первая победа Хейли в процессе выдвижения кандидатов от Республиканской партии.

Хейли набрала 1274 голоса против 676 у бывшего президента Трампа по всем избирательным округам.

Эта победа прерывает серию побед Трампа, чтобы начать соревнование Республиканской партии за номинацию. Издание The Hill отмечает, что это очень нужный триумф для Хейли, чтобы показать, что она способна опередить Трампа, но у нее еще долгий путь впереди.

Хейли пообещала остаться в гонке по крайней мере до Супервторника на этой неделе, когда будут голосовать более десятка штатов. Однако она не смогла выиграть ни в одном из штатов досрочного голосования в январе и феврале. И, как отмечает издание, ни один будущий штат не выглядит как явная возможность для ее победы.

Тем не менее, победа на праймериз в округе Колумбия по принципу "победитель получает все" даст ей всех 19 делегатов. Голосование в округе проходило в течение трех дней с пятницы по воскресенье.

В то же время Трамп имеет большое преимущество в количестве делегатов, которое, вероятно, значительно возрастет во вторник с голосованием в дополнительных штатах. Кандидатам требуется не менее 1215 делегатов, чтобы математически завоевать номинацию от Республиканской партии.

Праймериз Демократической партии в округе Колумбия состоится в июне.