На фронте за сутки почти 80 столкновений: где ВСУ отбили больше всего атак

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Новопавловском (20) и Авдеевском (более 30) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 4 марта.

Всего враг нанес 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобиловка, Кияница, Ямно Сумской области; Волчанск, Большой Бурлук, Синковка Харьковской области; Надежда, Твердохлебово, Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Богдановка, Предтечино, Дружба, Александрополь, Покровск, Новобахмутовка, Орловка, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Курахово, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Верхняя Терса, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 80 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.