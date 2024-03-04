В РФ взорвали опору железнодорожного моста – Telegram-каналы

В Самарской области России утром неизвестные взорвали опору железнодорожного моста, сообщает Украинская правда.

Telegram-каналы Baza, Shot и Mash сообщают, что неизвестные взорвали опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда - Чапаевск.

По информации Baza, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени.

Движение поездов по мосту приостановлено. На данный момент задерживается четыре поезда. В регионе объявлен план "Загорск". На месте работают спецслужбы.

Один из Telegram-каналов отмечает, что металлоконструкции моста повреждены.

РИА Новости со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ подтверждают, что опору моста взорвали. В Куйбышевской железной дороге сообщают, что пять поездов задерживаются из-за "незаконного вмешательства" в работу железной дороги.