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Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 22 артсистемы – Генштаб

Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 22 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1150 своих военных, а также 21 бронемашину, 22 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 417 950 (+1 150) человек,
  • танков − 6 648 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 12 660 (+21) ед,
  • артиллерийских систем − 10 210 (+22) ед,
  • РСЗО − 1 004 (+1) ед,
  • средств ПВО − 698 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 845 (+2) ед,
  • крылатых ракет − 1 916 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 374 (+42) ед,
  • специальной техники – 1 621 (+1) ед.

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