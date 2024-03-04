Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 22 артсистемы – Генштаб
Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1150 своих военных, а также 21 бронемашину, 22 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 417 950 (+1 150) человек,
- танков − 6 648 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 12 660 (+21) ед,
- артиллерийских систем − 10 210 (+22) ед,
- РСЗО − 1 004 (+1) ед,
- средств ПВО − 698 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 845 (+2) ед,
- крылатых ракет − 1 916 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 374 (+42) ед,
- специальной техники – 1 621 (+1) ед.