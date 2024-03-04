Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 22 артсистемы – Генштаб

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1150 своих военных, а также 21 бронемашину, 22 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили: