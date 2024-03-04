ГУР о подрыве моста в России: Невозможно использовать несколько недель

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили выведение из строя моста в Самарской области России, по которому перевозили военные грузы, сообщает Укринформ.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области в России" , - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что 4 марта 2024 около 6:00 городов был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

"Железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в том числе инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области" , - подчеркнули в ГУР МО.

В разведке отметили, что, учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование в ближайшие несколько недель невозможно.