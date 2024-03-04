Евросоюз может использовать активы РФ для закупки оружия Украине – СМИ

Еврокомиссия в течение двух недель предоставит официальное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Не исключено, что деньги пойдут на оружие.﻿ Об этом сообщает Euractiv, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает издание, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе неожиданно заявила, что "настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

Ранее предполагалось, что деньги должны пойти на восстановление Украины.

"Мы говорили, что непредвиденная прибыль будет использована для восстановления Украины" , - сказал дипломат ЕС.

Однако, по его словам, "в первую очередь должна быть страна, которую можно восстанавливать, и тогда такой шаг имел бы абсолютный смысл".

Использование российских активов

Напомним, после начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы примерно в 280 млрд евро. Львиная доля активов – по сути, ценных бумаг, которые инвестировал российский центробанк, – заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе. В Бельгии заморожено 250 млрд евро российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear.

Как заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, налог на замороженные активы в 2023 году составил около 1,3 млрд евро, а в 2024 году составит около 1,7 млрд евро.

По оценкам Всемирного банка, экономические потери Украины от российского вторжения составляют 499 млрд долларов.