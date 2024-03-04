Польша ведет переговоры с Еврокомиссией об исключениях из "Зеленого курса"

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна подтвердил, что Варшава ведет неформальные переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен об освобождении от части правил "Зеленого курса" ЕС для своего агрорынка, сообщает Европейская правда.

На вопрос на радио ZET, подтверждает ли он, что Варшава ведет неформальные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен о том, что часть правил "Зеленого курса" не должна применяться в Польше, он ответил: "Да, это именно то, что происходит".

По его словам, исключение из правил будет касаться "всего, что только возможно, как Зеленого курса, так и наплыва продуктов, которые могут вызвать постоянные нарушения на рынке одной или большинства стран".

"Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, как мы успешно договорились о финансировании ЕС, они станут общей позицией Евросоюза. Также хочу сказать, цитируя премьера Туска, если это затянется, мы введем изменения, блокирование границ, барьеры и таможенные сборы в одностороннем порядке" , – отметил Шейна.

Он добавил, что во время польско-украинских консультаций, которые состоятся 28 марта, "тема проблемы на границе больше не будет существовать".

Напомним, многочисленные фермерские протесты происходят по всей Польше уже несколько дней подряд. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной.

Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.