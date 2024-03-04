Какие новые авто в феврале покупали украинцы: топ бестселлеров
В феврале десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковых автомобилей. Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Десятка бестселлеров февраля 2024:
- Renault Duster – 603 ед.;
- Toyota RAV-4 – 298 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 257 ед.;
- Peugeot 301 – 196 ед.;
- SKODA Scala - 156 ед;
- Mazda CX5 – 145 ед.;
- KIA Sportage – 132 ед.;
- Toyota Hilux – 112 ед.;
- BYD Song Plus – 110 ед.;
- Toyota Camry – 108 ед.