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Какие новые авто в феврале покупали украинцы: топ бестселлеров

Какие новые авто в феврале покупали украинцы: топ бестселлеров
Фото: harry_nl

В феврале десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковых автомобилей. Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Десятка бестселлеров февраля 2024:

  1. Renault Duster – 603 ед.;
  2. Toyota RAV-4 – 298 ед.;
  3. Volkswagen ID.4 – 257 ед.;
  4. Peugeot 301 – 196 ед.;
  5. SKODA Scala - 156 ед;
  6. Mazda CX5 – 145 ед.;
  7. KIA Sportage – 132 ед.;
  8. Toyota Hilux – 112 ед.;
  9. BYD Song Plus – 110 ед.;
  10. Toyota Camry – 108 ед.

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