Какие новые авто в феврале покупали украинцы: топ бестселлеров

В феврале десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковых автомобилей. Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Десятка бестселлеров февраля 2024: