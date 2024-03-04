В Херсонской области оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на мужчину
Утром 4 марта российские военные сбросили с дрона взрывчатку на прохожего в Бериславе Херсонской области. Мужчину госпитализировали с ранением.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Оккупанты сбросили взрывной предмет на 55-летнего мужчину, когда тот шел по улице города. У пострадавшего диагностировали взрывную травму и обломочные ранения конечностей. Его доставили в больницу, где сейчас оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.