В ВСУ объяснили, как можно бороться с российскими управляемыми авиабомбами

В России много управляемых авиабомб, поэтому лучший способ борьбы с ними – это заблокировать тактическую авиацию как способ их снабжения, чем и успешно занимаются в последнее время Воздушные силы Украины. Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"На управляемые авиабомбы нецелесообразно тратить имеющиеся у нас средства ПВО. Для того, чтобы бить по каждой такой управляемой авиабомбе, которых в России чрезвычайно много, нужно очень много соответствующих снарядов. И при этом использовать их по управляемым авиабомбам очень непродуктивно. Поэтому речь идет о необходимости применения превентивных средств в этой ситуации. Необходимо заблокировать авиацию врага как способ доставки этих управляемых авиабомб" , – рассказала Гуменюк.

Поэтому, ожидая истребителей от западных партнеров, отметила она, украинские войска не сидят сложа руки, а результаты работы наших Воздушных сил по сбитию самолетов тактической авиации красноречиво свидетельствуют о том, что благодаря уничтожению самолетов уменьшается количество управляемых авиабомб.

Отметим, за прошедшую неделю РФ использовала против Украины 400 управляемых авиабомб, более 50 "Шахедов" и более 40 ракет.

Воздушные силы ВСУ за неделю сбили семь российских военных самолетов, именно сбрасывающих бомбы. С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов.