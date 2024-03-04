В Конгрессе США договорились продлить временный бюджет для предотвращения шатдауна

Лидеры Конгресса США обнародовали детальное соглашение о продлении работы значительной части правительства до 30 сентября, чтобы избежать очередного дедлайна шатдауна в конце недели. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Пакет в размере 436 миллиардов долларов, покрывающий около четверти финансирования правительственных учреждений, является первым реальным шагом на пути к решению идеологических противоречий между партиями, из-за которых США работали более пяти месяцев без полноценного бюджета.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства, который позволяет предотвратить шатдаун со следующего дня.

Закон продлевает финансирование по части федеральных правительственных программ до 8 марта, а по остальным – до 22 марта 2024 года.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

По данным CNN, Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом, но оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе с Мексикой.