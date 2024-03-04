Игнат рассказал, как уничтожение российских самолетов изменило ситуацию на фронте

Москва делает выводы после уничтожения российских самолетов в последние дни. Враг снизил активность с использованием управляемых авиабомб, но все же эти удары продолжаются. Об этом заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Ситуация меняется. После работы боевой зенитными управляемыми ракетами по российским самолетам, о чем известил командующий Воздушными силами ВСУ, небо стало чистым" , - сказал он, имея в виду сообщение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука о работе сил ПВО от 2 марта, когда был уничтожен очередной Су-34.

По его словам, к ночи вообще несколько часов никакой воздушной цели в небе не наблюдалось после того, как враг увидел, как по нему работают. "Соответственно, они делают выводы и скрылись из нашего воздушного пространства", - добавил Игнат.

Но, как отметил Игнат, такое явление не будет продолжаться постоянно.

"Самолеты появились снова, нанесли удары и в течение минувшей ночи. В течение вчерашнего дня несколько десятков управляемых авиабомб тоже были направлены по разным направлениям" , - сказал он и сообщил, что прошедшая ночь была тихой, а враг нанес удары и баллистической, и управляемой авиационной ракетой.

"Ну и сейчас видим к утру уже несколько ударных групп Су-34 и Су-35, которые могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях" , - рассказал Игнат.

По его словам, "враг обычно делает выводы, враг снизил активность применения авиации с использованием управляемых авиабомб, но все же эти удары продолжаются".

Что касается самолетов А-50, то их до сих пор нет в небе после уничтожения второго.