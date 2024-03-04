Британская разведка: Энергосистема Украины стабильно работает, несмотря на атаки РФ

В течение февраля 2024 года Россия пыталась атаковать региональные энергетические объекты в Украине – но несмотря на это, украинская энергосистема поддерживает стабильную работу сети, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в понедельник.

Отмечается, что Россия проводила кампанию с использованием беспилотных летательных аппаратов с односторонним действием на украинскую инфраструктуру, в том числе электроэнергетическую инфраструктуру.

Украинские силы противовоздушной обороны неоднократно сбивали российские БПЛА, но российские удары, с высокой вероятностью, нанесли ущерб украинским электростанциям и электрическим подстанциям, говорится в обзоре.

Эти атаки происходили по всей Украине, при этом был нанесен ущерб региональной энергетической инфраструктуре, в том числе в Донецке, Днепре и на западе Украины, вплоть до Львова.

Российские атаки, вероятнее всего, были осуществлены с помощью комбинации БПЛА с односторонним действием, ракетных систем класса "земля-земля" и обычной реактивной артиллерии, а не российской авиации дальнего радиуса действия, как это наблюдалось в 2022 и 2023 годах.

Вполне вероятно, что Россия стремилась атаковать региональные энергетические объекты, чтобы ухудшить промышленную деятельность в Украине. Несмотря на эти атаки, энергосистема Украины поддерживает стабильную работу сети, констатировала британская разведка.