Украина уменьшила расходы на лоббирование интересов в США более чем на 90% – "Опендатабот"

В 2023 году Украина потратила на лоббирование своих интересов в Соединенных Штатах до 367 тысяч долларов, после полномасштабного вторжения РФ эта сумма составила почти 5 миллионов долларов — на 93% больше.﻿ Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот", сообщает Деловая столица.

Аналитики отмечают, что с 2015 года, средние ежегодные расходы Украины на лоббирование в США составляли около 270 тысяч долларов, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 расходы на лоббирование не проводились.

В 2022 году основными донорами, которые финансировали укрепление позиций Украины в Соединенных Штатах были правительство, инвестировав более 3 миллионов долларов, а также Министерство финансов Украины, которое выделило почти 2 миллиона долларов на эти цели.

"В прошлом году лоббировало свои интересы в Америке и Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым — чуть более 50 тысяч долларов" , — отметили в "Опендатабот".

В США сейчас работает 504 активные лоббистские компании, а всего в Штатах зарегистрировано 6 772 таких компаний.

Перед началом войны Россия инвестировала в лоббирование своих интересов в США примерно 38 миллионов долларов ежегодно, но в 2022 году эти расходы уменьшились более чем в десять раз, хотя и оставались значительно выше украинских расходов.

В том же году Украина вложила в лоббирование в десять раз меньше средств по сравнению с Россией.

К сведению, Польша ежегодно тратит на лоббирование в США примерно 1,1 миллион долларов. Рекордные расходы были зафиксированы в 2018 году, когда на эти цели было направлено более 2,5 миллиона долларов.