Украина сегодня экспортирует рекордное количество электричества – "Укрэнерго"

В понедельник Украина запланировала экспортировать рекордные 13 гигаватт электричества в другие страны. Покупать электроэнергию будут Словакия, Венгрия, Польша, Румыния и Молдова. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"Сегодня в течение суток запланировано поставить на экспорт рекордный объем электроэнергии - 13 264 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 716 МВт. Украинская электроэнергия будет экспортирована в 5 стран: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову" , — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что экспорт электроэнергии из Украины в другие страны осуществляется исключительно при условии отсутствия дефицита в энергосистеме.

Импорт электроэнергии запланирован незначительным объемом в вечерние часы из Словакии, Молдовы, Румынии. Общий объем 132 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 62 МВт.