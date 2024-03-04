РФ увеличила поставки топлива в другие страны более чем на 30%

Объемы поступлений российских газойлей и ГП в порты других стран за неделю 19-25 февраля увеличились на 32% по отношению к предыдущей неделе и составили 890 тыс. тонн. Об этом свидетельствует собственное исследование Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

Наибольшие объемы были отправлены из портов "Приморск", "Новороссийск" и "Высоцк", на которые пришлось 33%, 21% и 21% соответственно.

Крупнейшими по объемам странами, куда 19-25 февраля поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия и Ливия. На них приходится 68% поставок.

На прошлой неделе объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты снизились с 390 тыс. тонн до 365 тыс. тонн.

Наибольшие объемы поступили на терминалы Мармары (148 тыс. тонн) и Дёртьйола (104 тыс. тонн). На терминалы турецких НПЗ российские дистилляты 19-25 февраля не поступали.

Кроме российских нефтепродуктов, на прошлой неделе в Турцию поступило 3 тыс. тонн греческого дизтоплива и 38 тыс. тонн итальянского топлива.

Поставки российских нефтепродуктов в Турцию сохраняются на высоком уровне четвертую неделю подряд. Прекращение финансовых операций отдельных турецких банков с российскими компаниями пока не сказалось на отгрузках.

На минувшей неделе в порты других стран из Турции прибыло 87 тыс. тонн дизтоплива и газойля, это на 2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Все грузы были отправлены из НПЗ STAR, расположенного в порту "Алиага".

Поступление российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе выросло на 35% и составило 118 тыс. тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов. Впервые за последние четыре месяца Россия не являлась основным поставщиком дизтоплива и газойля. Кроме российского топлива, на прошлой неделе в порты Бразилии поступило 104 тыс. тонн дизеля из ОАЭ и 46 тыс. тонн из Испании.