ЕС в прошлом году импортировал металлопродукции из России на 2,4 млрд евро

Несмотря на введенные против России санкции, за 2023 год ЕС импортировал металлопродукции из РФ на €2,4 млрд. По сравнению с 2022 годом показатели снизились, но поставки до сих пор остаются на высоком уровне, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Так, согласно данным Eurostat, по итогам года Евросоюз сократил импорт продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) из России на 39,5%.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты - 69,4% от общего объема импорта: их за год ЕС импортировал 3,11 млн т. Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию.

Поставки железной руды из РФ в ЕС за 2023 год составили 332,3 тыс. т: наибольшая часть сырья отгружена в Словакию. Также среди основных потребителей российской продукции ГМК в 2023 году были Италия (чугун), Нидерланды (ферросплавы), Литва (лом).

Напомним, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года и фактически ослабил ранее введенные ограничения.