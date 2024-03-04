Украина ожидает переговорную рамку от ЕС на следующей неделе – Стефанишина

Не позднее 12 марта Украина ожидает того, что Европейская комиссия представит переговорную рамку по украинскому вступлению в Европейский Союз. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время разговора в кулуарах на международной платформе "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мирового поражения", сообщает Лига.net.

"Не позднее 12 марта мы ожидаем, что Еврокомиссия представит переговорную рамку и оценит прогресс в реформах для того, чтобы уже 19 марта страны ЕС могли принять решение" , – сказала она.

Стефанишина выразила надежду, что промедлений не будет. Она отметила, что есть "печальные случаи", когда из-за внутренних проблем в парламенте есть обращение в Еврокомиссию.

"Это очень печальная практика, и я до сих пор не знаю, какое это будет иметь влияние. Надеюсь, что когда мы говорим, что в наших стратегических вопросах мы — команда Украины, то так будет оставаться и тогда, когда у нас есть сложные процессы в нашей стране" , – акцентировала вице-премьер по вопросам европейской интеграции.

Она добавила, что по состоянию на 24 февраля у Украины был четкий алгоритм действий, но "сейчас трудно спрогнозировать, будет ли он оправдан в связи с последними событиями".