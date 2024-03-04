Медведев назвал Украину "неотъемлемой частью" России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть России, сообщает Украинская правда.

"Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ" , – сказал он.

Медведев называет Украину "Малороссией" и "государством, которое не состоялось", а ее граждан "рабами Европы", "глухонемой прислугой" и "расходным материалом".

Также он верит, что украинцы и русские имеют общую историю, язык, веру и "представления о повседневной жизни" и поэтому должны быть в составе одного государства.