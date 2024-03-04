В МИД Венгрии заявили, что встречи Зеленского и Орбана пока не будет

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что встреча венгерского премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится. Об этом Сийярто сказал в комментарии российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости", сообщает Европейская правда.

По словам венгерского министра, предпосылки к такой встрече еще не готовы.

"Для этой встречи необходимы некоторые предварительные условия, сейчас эти условия для организации встречи еще далеко не готовы" , – отметил Сийярто.

В конце января Сийярто заявлял, что до встречи Зеленского и Орбана остался "длинный путь" и что она состоится после выполнения Киевом условий Будапешта.

Венгерский министр отметил: если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на самом высоком уровне.

В то же время руководитель ОПУ Андрей Ермак после переговоров с Сийярто заявил о "мощном шаге" к встрече лидеров Украины и Венгрии.