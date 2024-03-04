ВСУ за сутки не допустили потери позиций на Таврическом направлении

За последние сутки украинские военные не допустили потери рубежей, районов и позиций на Таврическом направлении. В частности, это касается и Авдеевского направления. Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Потери рубежей, районов и позиций не допущены" , - отметил он.

За минувшие сутки в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг нанес 25 авиационных и 3 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения, совершил 906 обстрелов и 93 удара дронами-камикадзе.

Общие потери противника за сутки на Таврическом направлении составили: в живой силе - 426 человек (убитыми и ранеными), 1 танк, 5 боевых бронемашин, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 9 автомобилей и 1 единица спецтехники.

"Нейтрализовано или уничтожено 287 БПЛА разных типов. Силы обороны Украины уничтожили еще 4 склада боеприпасов россиян. За последние два дня еще 5 российских оккупантов взяты в плен" , - добавил Тарнавский.

Отметим, что в общей сложности за минувшие сутки ВСУ ликвидировали почти 1200 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 417 950 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 42 автомобильной техники и 22 артсистемы россиян.