В Украине планируют сократить количество министерств на треть – премьер

В рамках реформы правительства планируется сократить количество министерств на треть. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, сообщает Экономическая правда.

"Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих" , - сказал глава Кабмина.

По его словам, власти также работают над созданием сильного Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные, административные функции.