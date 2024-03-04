Бизнес готов производить более миллиона дронов – премьер

Бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона дронов. На организацию производства правительство выделило около 40 млрд гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежегодной пресс-конференции по итогам четырех лет работы правительства, сообщает Экономическая правда.

"В 2024 году мы сделали довольно значительные шаги по усилению собственного производства вооружения. Президент ставил задачу 1 млн дронов. Мы понимаем, что бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона дронов. Мы, конечно, будем выкупать все, что сможет сделать наш бизнес, для того, чтобы передавать это нашим Силам обороны" , — сказал Шмыгаль.

По его словам, на дроны выделены дополнительные бюджетные средства. Правительство выделило около 40 млрд гривен на организацию производства.

По словам Шмыгаля, сейчас довольно значительные средства правительство выделяет для закупок вооружения именно у украинских производителей. Задача стоит 50% средств, выделяемых на закупку вооружения и военной техники, использовать собственно на закупку у украинских производителей.

Украина действительно должна быть способна произвести миллион FPV-дронов, о чем накануне заявлял президент Владимир Зеленский.