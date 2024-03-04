ЕС не будет проводить переговоры с РФ о транзите газа через Украину

Европейская Комиссия не намерена присоединяться к каким-либо контактам с Россией для продолжения транзита российского газа в европейские страны через ГТС Украины, при этом будет принимать все необходимые меры для полного избавления от российского газа. Об этом сегодня в Брюсселе перед началом встречи Совета министров ЕС по энергетике заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает Укринформ.

"Я была очень четкой в этом и донесла это послание нашим украинским партнерам, что Европейская комиссия не будет присоединяться к (переговорам) с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа.

Наоборот, соответственно до нашего плана RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа позднее до 2027 года. Мы интенсивно работаем, чтобы предоставить странами альтернативные пути поставок и альтернативных поставщиков, и в то же время - для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС" , - отметила Симсон.

Она отметила, что главной темой для обсуждения европейских чиновников сегодня будет газ и безопасность поставок.

"Мы успешно прошли очередной отопительный сезон, поэтому сейчас уже пора начинать готовиться к следующей зиме. Мы обсудим прогнозы по (динамике) газового рынка, а также влияние остановки транзита российского газа через Украину" , - сказала еврокомиссар.

Она выразила надежду, что министры смогут также согласовать продолжение мер по сбережению газа и пути дальнейшего сокращения объемов экспорта российского LNG (сжиженного газа) в европейские страны.

Это одной темой Совета министров ЕС станет развитие солнечной энергетики и дальнейшее увеличение доли возобновляемых источников в энергетическом балансе ЕС, что позволит Европе достичь климатических целей 2030 года.