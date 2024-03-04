В ЕС подтвердили, что планируют представить переговорную рамку с Украиной в марте

В Еврокомиссии в понедельник подтвердили, что готовятся представить переговорную рамку о вступлении Украины в этом месяце. Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель ЕК Эрик Мамер, сообщает Европейская правда.

Маммер отвечал на вопросы журналистов, которые стремились получить дополнительные разъяснения по поводу изменения публичной позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно графика подготовки переговорной рамки.

"Президент сказала недавно, что это произойдет в течение марта" , – сказал Мамер.

Напомним, 21 февраля фон дер Ляйен не стала допускать следующий шаг для Украины на пути в ЕС – представление переговорной рамки – до европейских выборов, которые пройдут в июне этого года.

Но уже через три дня, во время визита в Киев, она вернулась к первоначальному графику и заявила, что Еврокомиссия сделает следующий формальный шаг по заявке Украины на вступление в ЕС в середине марта.

"Я уже подчеркивал, что президент тогда сказала: мое наиболее вероятное предположение (my best guess), в комиссии состоялись дальнейшие обсуждения, после которых она была в состоянии уточнить, что мы вынесем предложение сейчас" , – пояснил дополнительно Мамер.