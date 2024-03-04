В МИД России заявили, что Германия "не денацифицирована до конца"

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова после слива российской пропагандой в сеть секретных переговоров руководства немецких ВВС заявила, что денацификация в Германии не завершена и предупредила о "страшных последствиях", сообщает Европейская правда.

"Они (немцы. – Ред.), как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое ужасное, что это приведет – и это факт, можете проверить – если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, прежде всего к страшным последствиям для самой Германии" , – сказала она.

Захарова заявила, что Запад "обязан ответить за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал".

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет перехвата разговора представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.