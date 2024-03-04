Обстрелы, ситуация на фронте, оружие: Зеленский провел селектор
Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором обсудили последствия обстрелов Одессы и Курахового, ситуацию на фронте, поступление оружия и боеприпасов, а также о работе "морского коридора".
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
"Получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов завершили. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю должную помощь, в том числе и новое жилье вместо утраченного. Дал поручение главе ОВА взять это на контроль.
Также продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, где российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу. Там, к счастью, без жертв, но много раненых. Людям также оказывают всю необходимую помощь", – отметил президент.
Также Зеленский заслушал министра обороны и представителей министерства о фактических и запланированных поступлениях оружия и боеприпасов.
"Заслушал Главкома об оперативной обстановке на основных направлениях, аудите Вооруженных Сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах", - отметил президент.
Среди прочего были и доклады разведок, СБУ и МВД.
Отдельно президент акцентировал внимание на работе морского коридора.
"Зерновой коридор" продолжает демонстрировать хорошую динамику – приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн. Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: по Дунаю и через Молдову", – добавил Зеленский.