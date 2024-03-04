Шмыгаль надеется, что Украина вступит в ЕС сразу после победы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина сможет присоединиться к ЕС после завершения войны, а домашнюю работу для этого выполнит за два года. Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции в понедельник, сообщает Европейская правда.

Шмыгаль отметил, что Украина очень быстро движется на пути в ЕС. По его словам, страна уже провела селф-скриниг своего законодательства на предмет соответствия праву ЕС, и это сокращает продолжительность переговорных процедур.

Он выразил убеждение, что Украина будет способна пройти все переговорные процедуры "очень быстро – до двух лет".

"Мы готовы с нашей стороны сделать нашу домашнюю работу" , – констатировал Шмыгаль.

Далее, по его словам, лидерам стран ЕС останется только принять политическое решение о вступлении Украины, а парламентам – провести ратификацию.