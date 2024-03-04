Шмыгаль надеется, что Украина вступит в ЕС сразу после победы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина сможет присоединиться к ЕС после завершения войны, а домашнюю работу для этого выполнит за два года. Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции в понедельник, сообщает Европейская правда.
Шмыгаль отметил, что Украина очень быстро движется на пути в ЕС. По его словам, страна уже провела селф-скриниг своего законодательства на предмет соответствия праву ЕС, и это сокращает продолжительность переговорных процедур.
Он выразил убеждение, что Украина будет способна пройти все переговорные процедуры "очень быстро – до двух лет".
"Мы готовы с нашей стороны сделать нашу домашнюю работу", – констатировал Шмыгаль.
Далее, по его словам, лидерам стран ЕС останется только принять политическое решение о вступлении Украины, а парламентам – провести ратификацию.
"У меня есть большие надежды, что политические решения о вступлении Украины будут приняты немедленно после нашей победы. Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою домашнюю работу. Мы ее сделаем – сомнения нет... Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны. Домашнюю работу мы сделаем за два года", – заявил Шмыгаль.