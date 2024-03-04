Украина может полноценно присоединиться к схеме поддержки оборонпрома ЕС – СМИ

Украина должна стать полноправным членом схемы поддержки оборонной промышленности ЕС, что также поможет использовать опыт страны и приблизить Киев к членству. Этот проект предложения подготовила Европейская комиссия.﻿ Об этом сообщает Euractiv, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Одной из трех целей предложения Европейской программы оборонных инвестиций (EDIP) является шаг, способствующий восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы, а также прогрессивной интеграции в Европу. Это должно способствовать взаимной стабильности, безопасности, миру, процветанию и устойчивости.

Для этого Украине должно быть разрешено стать полноправным членом любой страны-консорциума для совместных закупок военной техники с другими странами-членами ЕС, иметь доступ к фондам Евросоюза и освобождение от НДС при совместном владении.

Регламент Европейской программы оборонных инвестиций будет представлен Европейской комиссией во вторник вместе с всеобъемлющей политической стратегией обороны ЕС.

Украине будет отведено особое место в программе

"Интеграция Украины в промышленную политику ЕС в тексте законопроекта идет на шаг дальше, чем упоминание этой идеи в политической стратегии, где о ней легко можно забыть" , - пишет издание.

Таким образом, Украине будет отведено особое место в программе поддержки европейских совместных закупок оружия и укрепления военно-промышленного комплекса блока за счет средств ЕС.

Более ранние оборонно-промышленные программы, принятые законодателями ЕС, никогда не рассматривали какую-либо третью страну в качестве законного полноправного участника этих схем, кроме Норвегии.

Важный шаг

Присоединение Украины к Европейской программе оборонных инвестиций стало бы важным шагом в формировании военно-промышленного комплекса континента, учитывая опыт Киева в использовании оборонной техники в течение двух лет и процесс его вступления в Европейский союз.

Поскольку Украина нуждается в большом количестве оборонной продукции, особенно боеприпасов и дронов, Киев работал с компаниями стран-членов ЕС над созданием совместных предприятий, закупками напрямую у предприятий блока и развитием больших мощностей по производству дронов. Два года войны также дали армии опыт испытаний и применения современного оружия.

Согласно проекту постановления, содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонно-технологической и промышленной базы является способом поддержки обороноспособности ЕС и его государств-членов.

За пределами Евросоюза промышленность блока сталкивается с проблемами ускорения производства в ожидании контрактов после десятилетий недостаточного инвестирования после Холодной войны.

Конкретный бюджет для украинского ВПК

"Столкнувшись с конфликтом высокой интенсивности, украинская оборонно-технологическая и промышленная база была вынуждена перейти к модели военной экономики" , - говорится в проекте оборонной стратегии.

Сотрудничество украинской промышленности с европейской является ключевым аспектом обязательств по безопасности, которые дипломатическая служба ЕС обсуждала и предлагала Украине в попытке гарантировать, что промышленность блока увеличит объемы производства для поддержки военных усилий.

"Украина является и будет все более важным партнером ЕС в оборонно-промышленном секторе, особенно с учетом ее полного процесса вступления" , - говорится в неопубликованном тексте оборонной стратегии.

Проект текста также предусматривает конкретный бюджет для украинского военно-промышленного комплекса. В документе не указано общего финансового пакета, хотя предполагается, что его бюджет составит не менее 1,5 миллиарда евро.