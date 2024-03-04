СМИ: ЕС готовит санкции против 30 россиян и компаний из-за смерти Навального
Страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти заключенного критика Путина Алексея Навального, сообщает Европейская правда.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.
По его данным, в ЕС в ответ на смерть Навального готовят запрет на въезд и замораживание активов около 30 физических лиц-граждан РФ и российских компаний.
Эти меры должны быть готовы для согласования на встрече министров иностранных дел стран ЕС 18 марта.
Напомним, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.
После смерти Навального в колонии многие западные страны вызвали российских послов.
Британия первой объявила новые санкции против России в ответ на смерть Навального, следом дополнительные санкции наложили Соединенные Штаты и Канада.