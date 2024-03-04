ЕС отреагировал на гибель 12 человек из-за российского удара по Одессе

Европейский Союз назвал военным преступлением удар российского беспилотника по многоэтажному дому в Одессе 2 марта, в результате которого погибли 12 человек, из них пятеро – дети, сообщает Европейская правда.

Об этом написал в Twitter (X) представитель Европейской комиссии Петер Стано.

По словам Стано, преднамеренные атаки РФ против мирных жителей – это военное преступление и "еще один пример ответа Путина тем, кто считает, что мир с Россией возможен".

"ЕС продолжит поддерживать Украину, что бы ни было", – подчеркнул он.

Russia killed 12 people in the attack on Odesa, including 5 kids:



4-month-old Tymofii, 7-month-old Liza, 3-year-old Mark, 8-year-old Zlata & Serhii, who would have turned 10 in July.



All our efforts must be directed towards protecting ???????? families from ???????? terror.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/dqGdY1axNR — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) March 4, 2024

Напомним, в результате попадания российского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе 2 марта погибли 12 человек и пострадали еще 20, двое из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Среди погибших – пятеро детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя трагедию, заявил, что для России должны быть "серьезные и немедленные последствия, а не длительная безнаказанность".