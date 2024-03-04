Украина конфисковала активы российского пропагандиста Киселева

Активы российского пропагандиста Дмитрия Киселева в Украине решили конфисковать. Речь идет о его имуществе в оккупированном Крыму, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

Коллегия судей удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому журналисту-пропагандисту Кисилеву и применила к нему санкцию, предусмотренную действующим законодательством.

Суд решил взыскать в доход государства его активы, а именно:

жилой дом общей площадью 151,1 кв.м в Коктебеле;

земельный участок общей площадью 0,2878 га;

автомобиль Land Rover;

прицеп;

100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Клуб Сковорода";

30,95% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Промо.Юэй".

Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана участником дела в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.

Дмитрий Киселев

Российский журналист, телеведущий и пропагандист. Заместитель генерального директора ВГТРК с 2008 года, генеральный директор агентства "Россия сегодня" с 9 декабря 2013 года.

С марта 2014 года за поддержку российско-украинской войны находится под персональными санкциями Европейского союза и других стран. Недавно сообщалось, что Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации активов российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

По данным Financial Times, Бельгия предложила G7 план по разблокированию активов РФ в пользу Украины.

Кроме этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины.