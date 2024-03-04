Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сил поддержки ВСУ – им стал Александр Яковец, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят указы на сайте Офиса президента.

Одним указом Зеленский уволил Дмитрия Герегу с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Следующим – назначил на эту должность Александра Яковца.

Справка: В 2018-2020 годах Яковец был начальником управления логистики-заместителем начальника штаба оперативного командования "Восток".

С 19 февраля 2020 года занимал должность начальника инженерных войск-начальника управления инженерных войск Командование Сил поддержки ВСУ.