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ОСГВ "Таврия": На Авдеевском направлении продвижение врага прекращено

ОСГВ "Таврия": На Авдеевском направлении продвижение врага прекращено
Фото: Facebook

На Авдеевском направлении в районе населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское Силы обороны остановили дальнейшее продвижение врага, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

"С начала сегодняшних суток и до 18 часов на Авдеевском направлении была отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
При этом мы говорим, что на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать и продвижение врага прекращено.
Села Бердичи, Тоненькое противник частично контролирует, но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, поэтому продвижение врага остановлено еще на этом рубеже".

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