Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины в течение суток уничтожили вражескую станцию управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 4 марта.

В течение суток произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Чуйковка Сумской области и Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодезное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Товстодубово, Середина Буда Сумской области; Казачья Лопань, Красное, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Кисловка Харьковской области; Твердохлебово, Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отбиты 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Нью-Йорк и Дружба в Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах н.п. Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Семеновка, Нетайлово, Калиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако противник нанес авиационные удары в районах н.п. Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Малиновка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Малиновка, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, несмотря на значительные потери. Так, в течение суток противник 2 раза совершал безуспешные штурмовые действия. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Змиевка Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БПЛА противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.