Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона признал свою вину
Военнослужащий Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра признал, что он виновен в утечке секретных документов Пентагона, которая произошла в прошлом году, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ABC News.
Согласно подписанному соглашению о признании вины, Тейшейра проведет в тюрьме 16 лет.
Он согласился признать себя виновным по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне. В обмен на это прокуроры согласились не предъявлять ему дополнительных обвинений по статье о шпионаже.
В рамках соглашения подозреваемый должен пройти собеседование с представителями Пентагона и Минюста США, а также вернуть все секретные материалы, которые могли остаться в его распоряжении.
"Слив" секретных документов
Напомним, в прошлом году в сеть "слили" секретные документы Пентагона. В частности, в них содержалась информация о войне России против Украины, планах украинских защитников и не только.
Американские правоохранители задержали подозреваемого в утечке - военнослужащего Нацгвардии ВВС Массачусетса Джека Тейшейру.
В июне прошлого года он признал себя невиновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне.
В обвинительном заключении, в частности, говорится, что подозреваемый раскрыл виды вооружения, которое Соединенные Штаты готовы передать Украине, "как это оборудование будет передано и как оно будет использовано после получения".