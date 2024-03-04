Посол Украины призвал польских фермеров прекратить блокаду границы

Посол Украины в Польше обратился к польским фермерам с призывом не блокировать границу с Украиной в рамках их протестов, потому что не она является первопричиной их проблем, но такие акции бьют по обороноспособности Украины, сообщает Европейская правда.

Обращение он опубликовал в своем Facebook.

Зварич призвал аграриев прекратить блокаду границы и назвал ее безосновательной и вредной для обеих стран.

"Неоправданное блокирование границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только России, которая сейчас обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок", – подчеркнул посол.

Он акцентировал, что не Украина или украинская сельхозпродукция является причиной проблем польских фермеров.

"Украина не влияет на мировые цены на продовольствие. Цены определяются на мировых биржах, где активно играет Россия. Именно Россия проводит демпинговую политику и использует продовольственный рынок как гибридное оружие для целей агрессии против Украины. Именно Россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику как Украины, так и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы подорвать солидарность Европы с Украиной", – отметил посол.

"Не позволяйте дальше вводить себя в заблуждение и поддаваться пропаганде, направленной на то, чтобы засеять в вашей общине зерна ненависти ко всему украинскому. Не позволяйте дальше использовать себя для ослабления Украины, которая борется с нашим общим врагом", – подчеркнул Василий Зварыч.

Он отметил, что предыдущие блокады уже нанесли Украине значительный ущерб – экономика потеряла около 2 млрд злотых (19 млрд грн), и это серьезный удар в том числе для обороноспособности Украины.

Посол акцентировал, что страдает также польский бизнес, который активно торгует с Украиной и за 2023 год экспортировал в Украину вдвое больше, чем экспортировали из Украины в Польшу.

Напомним, в конце прошлой недели три крупных объединения польского и украинского бизнеса призвали правительства Польши и Украины как можно быстрее решить ситуацию с блокадами границы и не допустить ее ухудшения.