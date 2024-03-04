Зеленский провел совещание с Умеровым: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, во время которого речь шла, в частности, о дальнобойных дронах на вооружении украинской армии. В этом вопросе он увидел "хорошее содержание", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее видеообращение Зеленского к украинцам, опубликованное в Facebook.

По словам президента, в целом с Умеровым они говорили о поставках оружия, а также о справедливом и правильном обеспечении бригад, ведь "каждая боевая бригада, каждое фронтовое подразделение должны получить больше имеющегося современного оружия".

"Отдельный разговор - о дронах. Хорошее содержание. В частности, относительно наших дальнобойных дронов".

Кроме того, сообщает Зеленский, в понедельник у него состоялась длительная встреча с главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Обсудили фронтовые вопросы и задачи, а также "наши операции и перспективы".

"Несмотря на все дефициты, возможности наших воинов уничтожать оккупантов не должны уменьшиться".

Также президент сообщил, что в понедельник согласовал и подписал ряд кадровых назначений для Сил обороны.

Зеленский заслушал доклад главы ГУР Кирилла Буданова.

"Нам нужен четкий результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат. И это будет" , - добавил он.

Председатель СБУ Василий Малюк отчитался о противодействии коллаборационистам и российским ДРГ в приграничных районах.

"Есть хорошие результаты по обезвреживанию этих лиц" , - отметил Зеленский.

Также, по его словам, был доклад главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Он касался чувствительных международных направлений и имеющихся планов России.