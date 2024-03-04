На складах Медицинских сил нашли 30 тысяч турникетов, хранившихся почти год
Аудит Министерства обороны обнаружил на складах Командование медицинских сил почти 30 тысяч новых турникетов SOF производства США, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Около 30 тысяч новых качественных турникетов Медицинские силы получили еще в апреле 2023 года. С тех пор они хранились на составе одной из воинских частей подчинения Команда медицинских сил в Житомирской области.
Из этой партии было выдано всего 458 единиц через полгода после поставки в Украину.
После проведения аудита ответственные должностные лица начали выдачу турникетов, сейчас почти треть уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное хранились на складах в значительном количестве.
О результатах внутреннего аудита доложено министру обороны Рустему Умерову.