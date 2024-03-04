Байден еще на год продлил санкции против России

Президент США Джо Байден своим указом 4 марта продлил на один год действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году после российской агрессии против Украины, и связанные с ним санкционные ограничения против РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствует указ на сайте Белого дома.

Чрезвычайное положение в связи с ситуацией в Украине было введено еще 6 марта 2014 года указом тогдашнего президента США Барака Обамы. С тех пор его действие было несколько раз расширено – в частности 21 февраля 2022-го, после признания Россией правосубъектности террористических образований "Л/ДНР".

Кроме того, в декабре 2014 года и сентябре 2018-го президенты США ввели дополнительные санкционные меры.

"Действия и политика, о которых говорится в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов... Поэтому я продолжаю чрезвычайное положение на 1 год", – говорится в указе Байдена.

Напомним, 23 февраля президент США объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.

В частности, под санкции попали 26 компаний и индивидов из 11 стран – в частности Китая и Сербии, – которые помогают России в обход санкций импортировать критически важные технологии и оборудование для военно-промышленной сферы.

В Штатах считают, что их предупреждение о санкциях против финансовых учреждений существенно повлияло на денежные потоки между РФ и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.