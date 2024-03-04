МВД: В Донецкой области от удара российского беспилотника погибли двое спасателей
Двое спасателей погибли, еще трое травмированы из-за российского удара беспилотником по Краматорскому району Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По чрезвычайным ситуациям и пожарной технике враг ударил беспилотником.
Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь".