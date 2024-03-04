Воздушные силы ударили по объекту оккупантов в Херсонской области

Воздушные силы в понедельник 4 марта поразили объект противника на временно оккупированной территории в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"4 марта 2024-го. Оккупированная Херсонщина.

Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки!

Спасибо пилотам Воздушных сил за успешную боевую работу".

Судя по кадрам видео, речь идет о французской авиабомбе AASM-250 Hammer.