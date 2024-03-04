Украина и Испания начали переговоры о соглашении по безопасности

Представители Украины и Испании 4 марта начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Переговоры с украинской стороны с Испанией вел заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

"Была обсуждена структура будущего соглашения и согласован график дальнейших переговоров", – говорится в сообщении без уточнения других подробностей.

Соглашения по безопасности заключаются в соответствии с рамочной декларацией, заключенной между Украиной и государствами "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

К этой декларации уже присоединились более трех десятков государств.

На сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией, Канадой и Нидерландами.