В Раде заявили, что позволили Порошенко уехать за границу в командировку
Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что руководство ВР позволило лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко выехать на конгресс Европейской народной партии в Румынию. Об этом Корниенко сказал в эфире телемарафона 4 марта, сообщает Украинская правда.
"Только что была подписана командировка Петру Алексеевичу Порошенко на конгресс Европейской народной партии", – сказал вице-спикер парламента.
По его словам, в прошлом году "оппозиционные фракции [ездили за границу] больше, чем монобольшинство – если в процентном соотношении. У них депутаты более международно активны".
"Иногда у нас есть определенные основания запрещать или не разрешать выезд. Они безопасны, четко регламентированы", – отметил Корниенко.
"Нет такой проблемы системной. В настоящее время уже находится один или два представителя "Европейской солидарности" за рубежом и Петр Алексеевич также поедет на свой съезд Европейской народной партии", – добавил он
Напомним, в феврале Порошенко утверждал, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не подписал распоряжение о командировках для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности якобы из-за угрозы его жизни. В Раде тогда заявили, что не получали от Порошенко "заявления и соответствующие документы".
За последние месяцы произошло несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встрече с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.
29 февраля европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи опубликовал письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который попросил его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.