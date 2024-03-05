В Раде заявили, что позволили Порошенко уехать за границу в командировку

Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что руководство ВР позволило лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко выехать на конгресс Европейской народной партии в Румынию.﻿﻿ Об этом Корниенко сказал в эфире телемарафона 4 марта, сообщает Украинская правда.

"Только что была подписана командировка Петру Алексеевичу Порошенко на конгресс Европейской народной партии" , – сказал вице-спикер парламента.

По его словам, в прошлом году "оппозиционные фракции [ездили за границу] больше, чем монобольшинство – если в процентном соотношении. У них депутаты более международно активны".

"Иногда у нас есть определенные основания запрещать или не разрешать выезд. Они безопасны, четко регламентированы" , – отметил Корниенко.

"Нет такой проблемы системной. В настоящее время уже находится один или два представителя "Европейской солидарности" за рубежом и Петр Алексеевич также поедет на свой съезд Европейской народной партии" , – добавил он

Напомним, в феврале Порошенко утверждал, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не подписал распоряжение о командировках для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности якобы из-за угрозы его жизни. В Раде тогда заявили, что не получали от Порошенко "заявления и соответствующие документы".

За последние месяцы произошло несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встрече с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.

29 февраля европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи опубликовал письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который попросил его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.