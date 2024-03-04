СМИ: В Ирландии пытаются заблокировать строительство жилья для беженцев из Украины

Суд в Ирландии вторую неделю рассматривает жалобу местного застройщика, который по заказу правительства строит жилье для принятия почти тысячи беженцев из Украины – против выступают несколько десятков человек, которые блокируют дороги для строительной техники, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Irish Times.

Компания Pastures New Accommodation заключила с правительством Ирландии контракт на предоставление 985 койко-мест в 387 домиках в городе Ньюхолл графства Килдар, а также на строительство столовой, прачечной и рекреационных объектов на территории объекта.

На прошлой неделе компания сообщила суду, что до 50 протестующих препятствовали въезду и выезду людей и машин на территорию, используя тактику "живого щита" и паркуя автомобили перед въездами.

В суде Pastures New Accommodation подчеркнула, что не против протестов, но блокирование въездов не является законным и создает угрозу безопасности – к тому же, протестующие публиковали агрессивные сообщения в соцсетях, намекая на желание поджечь строительство.

Тогда суд встал на сторону компании и запретил протестующим намеренно препятствовать въезду на территорию объекта или выезду из него. Но на заседании 4 марта стало известно, что часть протестующих продолжает блокирование.

Из-за отсутствия представителей ответчиков судья, председательствовавший на слушании, перенес рассмотрение на конец недели.

По официальным данным, в Ирландию с начала полномасштабного вторжения въехали более 100 тысяч украинцев. Из них около 20 тысяч либо вернулись в Украину самостоятельно, либо выехали в другие страны.

Еще осенью 2022 года правительство Ирландии сообщало, что в стране не хватает мест для расселения украинских беженцев.

На этом фоне в декабре ирландское правительство объявило об отмене специального статуса, предоставленного украинским беженцам, а тем, кто проживает в государственных учреждениях, будут сокращены выплаты с 220 до 38,80 евро в неделю.