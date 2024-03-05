ISW: В РФ скрыли данные о соцвыплатах, чтобы не вычислили потери в войне

Российское правительство скрыло данные о получателях услуг социальной поддержки в 2022 году, чтобы скрыть потери, которые российские войска понесли в первый год войны в Украине.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российское оппозиционное издание "Верстка" провело расследование Единой государственной информационной системы социальной защиты РФ и 4 марта сообщило, что соцзащита скрыла данные о получателях социальных выплат в 2022 году.

Это также может быть связано с тем, чтобы скрыть неспособность правительства РФ выплатить обещанную социальную помощь уязвимым слоям населения.

"Верстка" отметила, что часть скрытых данных содержит информацию, которая может выявить масштабы потерь в Украине, например показатели о "вдовах военнослужащих, погибших при прохождении военной службы" и "гражданах, получивших ранения, контузии, травмы и увечья при исполнении обязанностей военной службы".

Институт изучения войны предполагает, что статистику скрыли, чтобы предотвратить социальное недовольство, возникшее вокруг сообщений о потерях россиян в Украине.

Этой информацией поделились только в 2023 и 2024 годах, когда линия Кремля относительно потерь России несколько консолидировалась, чтобы устранить социальные шоки.

Возможно, Кремль также скрыл данные социальных служб за 2022 год, чтобы скрыть свои проблемы с предоставлением обещанных мер социальной поддержки различным лицам, особенно тем, кто пострадал от первого года войны.

Ключевые выводы ISW за 4 марта