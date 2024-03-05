ISW: В РФ скрыли данные о соцвыплатах, чтобы не вычислили потери в войне
Российское правительство скрыло данные о получателях услуг социальной поддержки в 2022 году, чтобы скрыть потери, которые российские войска понесли в первый год войны в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Российское оппозиционное издание "Верстка" провело расследование Единой государственной информационной системы социальной защиты РФ и 4 марта сообщило, что соцзащита скрыла данные о получателях социальных выплат в 2022 году.
Это также может быть связано с тем, чтобы скрыть неспособность правительства РФ выплатить обещанную социальную помощь уязвимым слоям населения.
"Верстка" отметила, что часть скрытых данных содержит информацию, которая может выявить масштабы потерь в Украине, например показатели о "вдовах военнослужащих, погибших при прохождении военной службы" и "гражданах, получивших ранения, контузии, травмы и увечья при исполнении обязанностей военной службы".
Институт изучения войны предполагает, что статистику скрыли, чтобы предотвратить социальное недовольство, возникшее вокруг сообщений о потерях россиян в Украине.
Этой информацией поделились только в 2023 и 2024 годах, когда линия Кремля относительно потерь России несколько консолидировалась, чтобы устранить социальные шоки.
Возможно, Кремль также скрыл данные социальных служб за 2022 год, чтобы скрыть свои проблемы с предоставлением обещанных мер социальной поддержки различным лицам, особенно тем, кто пострадал от первого года войны.
Ключевые выводы ISW за 4 марта
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о расширении территориальных целей России, которые распространяются вглубь территории Украины.
- Главное управление военной разведки (ГУР) Украины сообщило, что 4 марта неизвестные взорвали взрывчатку и серьезно повредили российский железнодорожный мост через реку Чапаевка вблизи Чапаевска Самарской области.
- Президент России Владимир Путин наградил российского блогера, связанного с Воздушно-десантными войсками и спецназом, что, вероятно, является частью долговременных усилий Кремля привлечь блогеров и сделать их лояльными к Кремлю.
- Российское правительство скрыло данные о получателях социальной помощи в 2022 году, вероятно, с целью скрыть потери, понесенные в первый год войны в Украине, или скрыть неспособность правительства выплатить обещанную социальную помощь уязвимым слоям населения.
- Кремль продолжает прилагать усилия для обеспечения высокой явки избирателей на предстоящих президентских выборах, чтобы создать видимость легитимности и широкой народной поддержки среди внутреннего электората президента России Владимира Путина.
- Российские власти продолжают использовать утечку записи разговора немецких офицеров, обсуждающих теоретическую возможность предоставления Украине ракетных комплексов "Таурус", чтобы сдерживать предоставление Украине военной помощи со стороны Запада.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки и Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии фронта.
- Российский новостной агрегатор заявил 4 марта, что российские войска заменили подразделения осужденных "Штурм-Z" на подразделения "Штурм-V" - механизм распределения осужденных в регулярные российские войска вместо того, чтобы держать их изолированно в подразделениях, состоящих только из осужденных, как это было в случае с формированиями "Штурм-Z".